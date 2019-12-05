В Сочи 28 декабря стартует «Рождественская ярмарка»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-05T16:51:50+03:00

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Рождественские ярмарки в Европе весь год очень ждут местные жители, ведь они дарят почти детское ощущение праздника и какого-то волшебства. Хотя почему же только в Европе, такие же ощущения подарит всем гостям и ярмарка, которая откроется 28 декабря в Сочи на бульваре Надежд, 42. Она продлится все новогодние праздники, и в это же время тут начнет работать резиденция и мастерская Деда Мороза, вход на которые бесплатный.

Так что отправляться на праздник можно с детьми: здесь же можно встретить Новый год под бой курантов, поводить хороводы под главной елью города, попросить об исполнении желания у волшебного дедушки. Еще для юных путешественников организуют рождественский паровозик, новогодний батут, керлинг и мини-гольф, угостят сказочной сладкой ватой.

А вот взрослые смогут принять участие в дегустации фермерских сыров и вина, выбрать и купить местные рождественские пряники, печенье, керамику ручной работы, этнические товары (ловцы снов, пончо, браслеты, музыкальные инструменты), новогодние сувениры ручной работы. И насладиться концертом, которые организовывают местные коллективы.

Время работы ярмарки: 28 декабря – 7 января с 10:00 до 22:00