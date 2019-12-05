2019-12-05T17:06:24+03:00
Политика

Директор Росгвардии посмотрел на вьетнамский спецназ

Российские и вьетнамские силовики будут вместе бороться с терроризмом
Ася ХОВАНСКАЯ
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Виктор Золотов встретился с премьером Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Фото: пресс-служба РосгвардииВиктор Золотов встретился с премьером Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Фото: пресс-служба Росгвардии
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Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе своего визита во Вьетнам встретился с премьер-министром этой страны Нгуен Суан Фуком и обсудил сотрудничество двух государств в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ также посетил батальон специального назначения министерства общественной безопасности Вьетнама. Там гостям показали занятия с полицейским спецназом по огневой подготовке, рукопашному бою и различным боевым искусствам. Вьетнамцы продемонстрировали, как задерживают правонарушителей, в том числе с собаками, как освобождают заложников и обезвреживают взрывные устройства.

Как отмечает пресс-служба Росгвардии, визит Золотова во Вьетнам проходит в рамках проведения Года сотрудничества России и Вьетнама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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