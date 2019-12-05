Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
Путин заявил, что Россия примет меры для защиты после отказа стран ввести мораторий на распространение ракет. Послание о неразмещении РСМД российская сторона направила лидерам европейских стран, однако, ответ получили только из Франции. Позже президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы создать новый договор о ракетах средней и меньшей дальности.
- На предложение ввести мораторий на распространение ракет ответил только Макрон, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, - сказал президент России.
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружения и не планирует размещать РСМД там, где их нет.
Кроме того, российский лидер официально заявил о готовности России без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
ИСТОЧНИК KP.RU