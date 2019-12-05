Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"

СЕГОДНЯ 20:16 2019-12-05T20:17:11+03:00

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В Турине в четверг, 5 декабря, взял старт финал Гран-При по фигурному катанию 2019 года. На старт состязаний одними из первых вышли девушки-юниорки. И самый первый стартовый номер был у юной ученицы Этери Тутберидзе - талантливой Камилы Валиевой, которая выиграла два этапа Гран-При среди юниоров.

Ее прокат оценили по достоинству эксперты, в числе которых был Алексей Ягудин:

- Честно? Очень круто. Сейчас это было истинное наслаждение смотреть, как выступила с короткой программой Камила Валиева. Все катание Камилы было как картиной в галерее. Это - настоящее тонкое искусство, что Валиева и продемонстрировала. У нее отличные вращения, просто очень крутые. Так легко все было выполнено. Она, кажется, единственная, кто при вращении поднимает вверх ногу на 180 градусов, - заявил Алексей Ягудин в прямом эфире Первого канала.

За свой прокат Камила Валиева получила 69,02 балла. Произвольная программа у юниорок намечена на пятницу, 6 октября и начнется в 18:20.

ИСТОЧНИК KP.RU