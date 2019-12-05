«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными

СЕГОДНЯ 22:05 2019-12-05T22:05:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Единой России» считают, что особое внимание нужно уделить участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Как сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, подобные механизмы народного бюджетирования уже работают в целом ряде регионов.

«Проектный офис «Единой России» проанализирует эти практики, выявит лучшие и распространит их в обязательном порядке во всех регионах. Бюджет наполняется нашими гражданами, Партия должна создать механизм участия по его эффективному распределению», — сказал Андрей Турчак.

Также в партии власти хотят привлечь жителей страны к формированию своей предвыборной программы. Эту работу обеспечит партийный проектный офис.

«Соавторами этой программы наравне со специалистами, экспертами, должен стать каждый житель Российской Федерации. Все те, у кого есть свои здравые предложения, идеи и запросы. Как сказал на Съезде Председатель нашей Партии — Программа должна быть народной», — подчеркнул Андрей Турчак, напомнив, что работу по формированию Программы возглавит лично председатель партии Дмитрий Медведев.