Зеленский провел телефонную беседу с Макроном

СЕГОДНЯ 00:03 2019-12-06T00:05:07+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщается на официальном сайте главы незалежной, во время разговора были скоординированы позиции накануне встречи в "нормандской формате", которая вскоре пройдет в Париже.

- Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о планах и ожиданиях Зеленского от предстоящего саммита «нормандской четверки». В первую очередь, он рассчитывает обсудить вопрос о сроках передачи Киеву контроля над границей с Россией. Второй немаловажный вопрос – местные выборы в Донбассе. Зеленский не исключает возможности их проведения, но уточняет, что выборы должны проводиться строго по законодательству Украины. Также он хочет поднять вопрос об обмене пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU