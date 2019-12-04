2019-12-04T16:52:58+03:00
Политика

Зеленский хочет обменять "всех на всех" до конца года

Этот вопрос президент планирует обсудить на саммите "нормандской четверки"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Зеленский обозначил вопросы, которые будут обсуждаться на саммите "нормандской четверки"Зеленский обозначил вопросы, которые будут обсуждаться на саммите "нормандской четверки"Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от предстоящего саммита «нормандской четверки». В первую очередь, он рассчитывает обсудить вопрос о сроках передачи Киеву контроля над границей с Россией. Второй немаловажный вопрос – местные выборы в Донбассе. Зеленский не исключает возможности их проведения, но уточняет, что выборы должны проводиться строго по законодательству Украины.

Еще одна проблема, которую президент рассчитывает обсудить на саммите – обмен пленными. Зеленский выразил надежду, что до конца года всем удерживаемым лицам удастся вернуться домой.

- Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена, - приводит его слова ТАСС.

Напомним, саммит в «Нормандском формате» состоится девятого декабря в Париже. Лидеры России, Украины, Франции и Германии соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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