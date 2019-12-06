В Новой Зеландии в самолетах будут подавать напитки в съедобных кружках

СЕГОДНЯ 01:42 2019-12-06T01:45:41+03:00

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Новозеландская авиакомпания объявила, что намерена использовать на своих рейсах съедобную посуду. В частности речь идет о кофейных чашках. Таким образом перевозчик хочет обезопасить окружающую среду.

Как пишет таблоид The Sun, тара будет сделана из пшеничной муки, сахара, яиц и ванили. То есть фактически будет "печеньем" или "бисквитом", и которого можно пить. По словам производителей, чашки не будут протекать, а их форма сохранится "до последнего глотка". Но, чтобы "посуда" оставалась свежей ее нужно хранить как печенье - в герметичной упаковке. Производитель планирует создавать также безглютеновые чашки и со вкусом шоколада.

Однако не всем такая идея пришлась по душе. Некоторые неоднозначно отреагировали на сообщение, заявляя, например, что хотелось бы есть печенье во время чаепития, а не после.

ИСТОЧНИК KP.RU