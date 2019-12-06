СЕГОДНЯ 03:30 2019-12-06T03:31:07+03:00

В Иране 11 человек погибли при взрыва газа во время празднования свадьбы Фото: REUTERS

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В Иране на западе страны произошел взрыв газа. В результате случившегося погибли как минимум 11 человек, пятеро из которых дети. По данным агентства Меhr, ЧП произошло в четверг, 5 декабря в провинции Курдистан во время празднования свадьбы.

Отмечается, что взорвался газовый баллон в свадебном зале. Помимо погибших есть и пострадавшие. Местные власти сообщают о 34 раненых. Об состоянии и серьезности травм дополнительных сведений нет. Известно, что пострадавших доставили в ближайшие больницы города Саккез.

Сайт kp.ru писал о похожем случае. Несколькими годами ранее во время празднования свадьбы на Северном Кавказе прогремел взрыв. Жених и невеста остались целыми и невредимыми, чего нельзя сказать о гостях. Пострадавшие исчислялись десятками. Их было по меньше мене около 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU