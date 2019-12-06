2019-12-06T04:18:23+03:00
Происшествия

Во Флориде полицейские застрелили двоих подозреваемых в ограблении магазина

Злоумышленники были убиты в перестрелке
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во Флориде полицейские застрелили двоих подозреваемых в ограблении магазинаВо Флориде полицейские застрелили двоих подозреваемых в ограблении магазинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В южной части американского штата Флорида произошла перестрелка с участием сотрудников полиции и двух мужчин, которых подозревают в грабеже магазина. Последние в результате инцидента были застрелены.

Как сообщает телеканал CBS, мужчины пытались ограбить ювелирный магазин, после этого угнали грузовую машину компании, которая осуществляет экспресс- доставки. Внутри автомобиля находился водитель. Его грабители взяли в заложники. Правоохранители устроили погоню за злоумышленниками. Последние, уходя от нее, начали стрелять по преследователям.

Стражи правопорядка были вынуждены открыть ответный огонь, в результате которого оба грабителя были застрелены. О судьбе заложника дополнительной информации на данный момент не приводится. По предварительным данным, никто из сотрудников полиции не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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