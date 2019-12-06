Аналитики посчитали, во сколько обойдется новогодний стол в разных регионах

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-06T06:41:19+03:00

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Аналитики посчитали во сколько жителям разных российских регионов обойдется новогодний стол. По их данным, разница в среднем чеке между самым дешевым и дорогим набором продуктов почти в два раза.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов IT-компании "Эвотор", самый дорогой новогодний стол будет у жителей Чукотки, а самый дешевый у оренбуржцев. При этом, в него входят: салаты "Оливье" с колбасой, "Сельдь под шубой" по 150 граммов на человека, а также два бокала шампанского и по бутерброду с красной икрой и семгой. Также на столе будет нарезка из колбасы и сыра, мандарины - по три штуки каждому, и по одному яблоку.

Таким образом эксперты посчитали, что жители Чукотки за "набор" заплатят по 688 рублей. В Приморском крае эта "корзина" обойдется в 639 рублей, в Томской области - 628, на Сахалине - 605 рублей, а в Ярославской - 603 рубля. Оренбуржцы заплатят за новогодний стол по 360 рублей с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU