2019-12-06T06:41:19+03:00
Общество

Аналитики посчитали, во сколько обойдется новогодний стол в разных регионах

Больше всего потратятся жители Чукотки
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Аналитики посчитали, во сколько обойдется новогодний стол в разных регионахАналитики посчитали, во сколько обойдется новогодний стол в разных регионахФото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

Аналитики посчитали во сколько жителям разных российских регионов обойдется новогодний стол. По их данным, разница в среднем чеке между самым дешевым и дорогим набором продуктов почти в два раза.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов IT-компании "Эвотор", самый дорогой новогодний стол будет у жителей Чукотки, а самый дешевый у оренбуржцев. При этом, в него входят: салаты "Оливье" с колбасой, "Сельдь под шубой" по 150 граммов на человека, а также два бокала шампанского и по бутерброду с красной икрой и семгой. Также на столе будет нарезка из колбасы и сыра, мандарины - по три штуки каждому, и по одному яблоку.

Таким образом эксперты посчитали, что жители Чукотки за "набор" заплатят по 688 рублей. В Приморском крае эта "корзина" обойдется в 639 рублей, в Томской области - 628, на Сахалине - 605 рублей, а в Ярославской - 603 рубля. Оренбуржцы заплатят за новогодний стол по 360 рублей с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского
Российское судно арестовано в Сингапуре из-за долгов
В Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали около 400 человек
В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Ученые рассказали, чем опасен недосып
Российский эксперт назвал ядерную сферу, в которой РФ опережает США
Во Флориде полицейские застрелили двоих подозреваемых в ограблении магазина
В Иране 11 человек погибли при взрыва газа во время празднования свадьбы
В Миннесоте упал вертолет Нацгвардии США
На Украине рассказали о взыскании двух миллиардов долларов с "Газпрома"
В Новой Зеландии в самолетах будут подавать напитки в съедобных кружках
Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"
Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов
Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном