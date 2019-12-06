2019-12-06T07:55:13+03:00
Общество

Совфед хочет создать общую для всей России систему зарплат учителей

Сейчас оклад педагогов зависит от учредителя
Ася КУЗНЕЦОВА
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Воплощение проекта выравнивания зарплат учителей может занять около одного года/Фото: Артём Геодакян/ТАССВоплощение проекта выравнивания зарплат учителей может занять около одного года/Фото: Артём Геодакян/ТАСС
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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявляет, что зарплаты российских педагогов необходимо выравнить. Совфед планирует попросить правительство обсудить вопрос выравнивания зарплат учителей в рамках нацпроекта "Образование".

Для воплощения проекта потребуется создание общей для всей России системы оплаты труда учителей. По прогнозам, на реализацию может уйти около года. Представители профессии идею одобрили и заявили, что оклад учителя должен быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов, установленных для региона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комитет Совфеда по науке, образованию и культуре.

Одна из основных проблем, вставших перед педагогическим сообществом - отсутствие единой нормативно-правовой базы на федеральном уровне, отмечает заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Сейчас, по закону, оплату труда в отдельном образовательном учреждении регулирует его учредитель. В общеобразовательных школ им, как правило, является муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда осуществляет региональная администрация.

- Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, — считает сенатор.

Недавно сайт kp.ru публиковал путеводитель по тому, как формируется и из чего складывается зарплата учителей в разных регионах России.

Также на сайте есть материал о том, что средняя оплата труда педагога в Москве выросла за прошлый год на 22% и составляла 105 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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