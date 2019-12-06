СК подтвердил возбуждение дела в отношении экс-главы Щелковского района

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-06T10:26:08+03:00

До перехода на пост замминистра транспорта Подмосковья Валов долгое время возглавлял Щелковский район. Фото: официальный сайт Мособлдумы

"КП" первой сообщила о том, что Алексей Валов задержан по обвинению во взяточничестве

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России официально подтвердил задержание бывшего главы Щёлковского района Подмосковья Алексея Валова. Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"КП" первой сообщила о задержании 61-летнего Валова. Бывшего чиновника взяли в среду, 4 декабря. Он всего две недели назад покинул пост заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проработав в ведомстве чуть более полугода.

В рамках расследования эпизода взяточничества по нескольким адресам проживания Алексея Валова были проведены обыски. По версии, следствия в 2017 году он получил он своей подчиненной автомобиль Мерседес-Бенц стоимостью более 6 млн рублей.

"[Из них] половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе", - уточняется на сайте СК.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, мера пресечения в отношении Валова будет избрана в пятницу, 6 декабря. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU