2019-12-06T12:38:32+03:00
Звезды

Иосиф Пригожин объяснил, почему российская публика показалась навязчивой Раймонду Паулсу

Продюсер уточнил, что Россию нельзя оценивать по Москве
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пригожин отметил, что ценит творчество Паулса и гордится знакомством с нимПригожин отметил, что ценит творчество Паулса и гордится знакомством с нимФото: Евгения ГУСЕВА
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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему народный артист СССР Раймонд Паулс назвал своих советских зрителей более навязчивыми, сравнивая их с латвийской публикой. напомним, советский и латвийский композитор рассказал, что покидая с Аллой Пугачёвой свои концерты, он видел, «что происходит с этими людьми».

- Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво, - предаёт издание Apollo слова Паулса.

Пригожин отметил, что ценит творчество Паулса и гордится знакомством с ним. Продюсер также назвал его классиком в области музыки.

- А что касается его мнения, то я могу только догадываться. Он все-таки не русский человек, и публика, к которой он привык у себя дома, действительно сильно отличается от нашей. Да, мы наглые, мы не стесняемся. Но это характерно для московской публики. В других городах России публика такая же, как в Латвии, - прокомментировал для ФАН Пригожин слова композитора.

Иосиф Пригожин также добавил, что нельзя равнять всю Россию с Москвой, потому что Москва искушённый город, который портит людей и делает их снобами.

- Москва как пылесос, понимаете? Сюда люди приезжают со всех городов, и Москва, к сожалению, портит их. Люди становятся более жесткими, снобистскими. Артисты говорят, что московскую публику очень сложно раскачать, она более искушенная, требует, чтобы ее развлекали. А в других городах люди, пришедшие на концерт, дают эмоцию уже с первой песни, - объяснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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