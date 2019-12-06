2019-12-06T14:40:24+03:00
Политика

Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы ради мира в Донбассе

За силовое решение вопроса выступают в основном в центральных и западных регионах страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мир в Донбассе стоит того, чтобы пойти на компромиссы с Россией и руководством ЛНР и ДНРМир в Донбассе стоит того, чтобы пойти на компромиссы с Россией и руководством ЛНР и ДНРФото: REUTERS
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Почти 73% жителей Украины считают, что ради мира в Донбассе можно пойти на компромиссы с Россией и руководством Луганской и Донецкой народных республик. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Результаты исследования показали, что 14% украинцев согласны на любые условия, а 58,5% - практически на все, за некоторым исключением. Последняя позиция преобладает во всех регионах. Те же, кого не надо долго уговаривать ради мира, проживают, в основном, в южной (24%) и восточной (18%) части страны. За силовое решение вопроса выступают, преимущество, на западе (29%) и в центре (20%) Украины.

При этом больше всего на компромиссы настроены сторонники партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (33%), а меньше всего - избиратели "Европейской солидарности" (около 5%). "Слуга народа" оказалась посередине с 14%.

Сайт kp.ru писал, что ранее социологический опрос был проведен также среди жителей Донбасса. Исследование показало, что они винят в войне Киев, а потому возлагают на него ответственность за восстановление региона.

Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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