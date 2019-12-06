2019-12-06T14:58:37+03:00
Общество

Психолог назвал дни, когда приближение Нового года ощущается больше всего

Апогей предновогодней суеты приходится на 25-26 декабря
Елена АКИМОВА
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Ощущение Нового года начинает захватывать уже с 10 декабря, но есть и те, кто способен не отвлекаться на праздничную суету до самого последнего дняОщущение Нового года начинает захватывать уже с 10 декабря, но есть и те, кто способен не отвлекаться на праздничную суету до самого последнего дняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Психолог Анетта Орлова назвала даты, когда человек особенно чувствует приближение Нового года. Предпраздничная суета захватывает уже после 10 числа, когда люди приступают к новогодним приготовлениям.

Эмоциональные переживания подогревают корпоративы на работе, покупки подарков. Апогей приходится на 25-26 декабря и состояние подъема сохраняется до 1 января.

- У всех, конечно же, по-разному, есть люди, которые до 30 числа не вспоминают о празднике. Большинство же поддаются ощущению волшебства, вспоминают детское состояние, верят в чудо. И это именно то состояние, когда планируются изменения к лучшему, - говорит психолог.

Специалист рекомендует в последние дни уходящего года попытаться найти время и наладить контакты с людьми, с которыми давно не виделись. А еще придумать программу на 10 послепраздничных дней.

- Это поможет избавиться от состояния подавленности и чувства угнетенности. Обычно оно появляется, если два дня человек встречал новый год и был «праздник живота», а все оставшееся время лежать и смотреть телевизор или висеть в Интернете, - комментирует Орлова News.ru.

Верным способом справиться с хандрой от затяжного отдыха, будет общение с людьми: каток, кино, разнообразные встречи. Главное не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы потом не пришлось долго восстанавливать здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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