Психолог назвал дни, когда приближение Нового года ощущается больше всего
Психолог Анетта Орлова назвала даты, когда человек особенно чувствует приближение Нового года. Предпраздничная суета захватывает уже после 10 числа, когда люди приступают к новогодним приготовлениям.
Эмоциональные переживания подогревают корпоративы на работе, покупки подарков. Апогей приходится на 25-26 декабря и состояние подъема сохраняется до 1 января.
- У всех, конечно же, по-разному, есть люди, которые до 30 числа не вспоминают о празднике. Большинство же поддаются ощущению волшебства, вспоминают детское состояние, верят в чудо. И это именно то состояние, когда планируются изменения к лучшему, - говорит психолог.
Специалист рекомендует в последние дни уходящего года попытаться найти время и наладить контакты с людьми, с которыми давно не виделись. А еще придумать программу на 10 послепраздничных дней.
- Это поможет избавиться от состояния подавленности и чувства угнетенности. Обычно оно появляется, если два дня человек встречал новый год и был «праздник живота», а все оставшееся время лежать и смотреть телевизор или висеть в Интернете, - комментирует Орлова News.ru.
Верным способом справиться с хандрой от затяжного отдыха, будет общение с людьми: каток, кино, разнообразные встречи. Главное не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы потом не пришлось долго восстанавливать здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU