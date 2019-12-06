2019-12-06T19:39:12+03:00
Спорт

Фигуристка Камила Валиева: "Для меня победа в финале Гран-При - неожиданность"

Российская спортсменка поделилась первыми эмоциями после выигрыша в Турине
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева в 13 лет выиграла юниорскую серию Гран-При - у нее две победы на этапах и успех в финале.Камила Валиева в 13 лет выиграла юниорскую серию Гран-При - у нее две победы на этапах и успех в финале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 6 декабря, в Турине завершился финал Гран-При по фигурному катанию. В турнире юниорок первое место досталось 13-летней ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой. Она приехала на турнир после тяжелой травмы и не смогла исполнить прыжков в четыре оборота. Но все же добилась победы. После завершения выступлений она поделилась своими эмоциями:

- Я довольна своим катанием и прыжками, которые сегодня сделала. Сегодня это была простая версия проката, но ее удалось сделать чистой, так что это - самое главное. Я хотела сделать четверной тулуп в финале Гран-При, поэтому я разочарована тем, что этого не удалось сделать, - приводит пресс-служба ISU слова Валиевой. - На кого ты равняешься в своей карьере?

- Я в основном смотрю на наших русских девушек постарше. Это - Алина Загитова, Алена Косторная и другие. Они катаются так хорошо и так артистично всегда. - Каковы твои дальнейшие план?

- Я хочу вернуть свой четверной тулуп назад, а потом посмотрим. Я бы тоже хотела выучить тройной аксель. - Что скажешь о своей победе сегодня?

- Честно - для меня это все было немного неожиданно. Я просто выла откататься чисто и показать, что я могу это сделать. После короткой программы я была четвертой, но разрыв в очках до призовых позиций был небольшим. Поэтому я подумала, что у меня есть шанс, если же я просто откатаюсь сегодня чисто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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