На Украине заявили, что готовят марш на Крым

СЕГОДНЯ 21:41 2019-12-06T21:48:14+03:00

В Крыму эти планы назвали провокацией и пиаром

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Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа заявили, что пройдут шествием с территории Украины в Крым. Акции они дали звучное название «Марш достоинства». Об этих «походных планах» поведал лидер организации Рефат Чубаров.

Чубаров считает, что марш «поможет международным организациям осуществить решение в поддержку территориальной целостности Украины». По его словам, акция якобы нужна для соблюдения прав крымских татар, украинцев и жителей Крыма.

На заявления экстремистского лидера уже отреагировали в Крыму. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов рассказал «РИА Новости Крым», что Чубаров просто хочет обратить на себя внимание, а марш он использует для провокации.

Напомним, ранее Чубаров заявил, что российским гражданам неизбежно придется покинуть полуостров. В свою очередь зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвали заявление главы Меджлиса* маразмом, который крепчает.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU