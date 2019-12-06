СЕГОДНЯ 22:41 2019-12-06T22:41:13+03:00

Российская компания рассказала о результатах переговоров по транзиту газа через Украину с 2020 года

Изменить размер текста: A A

«Газпром» ожидает от «Нафтогаза» конструктивной позиции по вопросу экономического обоснованная условия транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил исполнительному директору «Нафтогаза» Юрию Витренко во время встречи в Санкт-Петербурге в пятницу, 6 декабря.

«Алексей Миллер подробно проинформировал Георга Графа Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года», - говорится на сайте российской газовой компании

В «Газпроме» отметили, что на данный момент Киев не закончил работу по включению в украинское законодательство положений Третьего энергетического пакета Евросоюза, что требует время на создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

Как писал сайт kp.ru, ранее о результатах встречи рассказал Витренко. По его словам, «Нафтогаз» продемонстрировал «конструктивность» и заявил о готовности получить газ от «Газпрома» в счет выплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU