«Нафтогаз» заявил об условиях урегулирования судебных споров с «Газпромом»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал об очередном раунде переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома» по вопросу транзита газа.
По словам Витренко, чтобы «продемонстрировать свою конструктивность» украинская компания заявила о готовности получить газ от «Газпрома» в счет выплаты долга.
«Нафтогаз» также может отменить требования в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что транзит газа будет подтвержден «долгосрочным контрактом, который будет покрывать все расходы».
«И вот, как вы видите себя, у нас тоже конструктивная позиция – покрыть расходы, даже без экономического дохода, и мы не будем подавать в суд», - написал исполнительный директор «Нафтогаза» в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в украинской компании рассказали о прогрессе в переговорах с Россией по газу и начале согласования текста нового договора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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