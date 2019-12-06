ЖКХ Карелии модернизируют к 100-летию Республики

СЕГОДНЯ 23:02 2019-12-06T23:02:47+03:00

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К столетию республики АО «ПКС-Тепловые сети», выполняя инвестпрограмму по автоматизации, реализовало 4 проекта общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

А сегодня руководители и специалисты АО «ПКС-Тепловыесети» презентовали работу нового Центра оперативно-диспетчерского управления Главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову и генеральному директору АО «РКС – Менеджмент» Игорю Дибцеву.

Как сообщил технический директор АО «ПКС-Тепловыесети» Алексей Проккиев, в течение 2019 года сотрудники предприятия работали над реализацией инвестиционных проектов. Была реконструирована котельная на ул. Ригачина в Петрозаводске: заменены котлы и насосы, выполнена полная автоматизация оборудования, внедрена автоматическая система управления котельной.

В итоге сейчас все котельные АО «ПКС-Тепловые сети» оснащены специальными приборами для автоматического контроля над химическим составом сетевой и котловой воды, оборудованием и программными средствами для считывания и передачи данных в аварийно-диспетчерскую службу и централизованную химическую лабораторию. На насосные станции установлена местная автоматическая система управления для контроля режимов давления, аварийных ситуаций, состояния пожарной и охранной сигнализаций, параметров тока и напряжения, вентиляции, отопления и пр.

Результатом проведенной работы стало открытие Центра оперативно-диспетчерского управления. Именно сюда поступает вся информация о работе котельных в режиме реального времени - это 507 параметров работы систем теплоснабжения Петрозаводска и поселков Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный, что позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения в работе котельных. Параметры обновляются с периодичностью от 1 до 10 секунд.

«Все, что касается вопросов автоматизации – это вопрос сокращения издержек. Мы стремимся управлять операционными издержками с целью сдерживания роста тарифов. Это и скорость реакции на возможные инциденты, и повышение безопасности», - отметил Игорь Дибцев.

Результатом проведенной работы стало открытие Центра оперативно-диспетчерского управления. Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

«Автоматизация - это часть современной работы по созданию технологичного производства. Это шаг в будущее», - подчеркнул Артур Парфенчиков. Глава Карелии также оценил инвестиционный вклад предприятия в инфраструктурное обновление и модернизацию оборудования. — «Самое главное, что сегодня программа обеспечения жителей города Петрозаводска чистой водой выполнена на 100%. Технологии, которые применяются сегодня при очистке воды, в том числе практически с исключением хлора, – передовые, не везде в России есть такие максимально экологичные технологии», — сказал Артур Парфенчиков.

Участникам совещания презентовали и работу новых автомобилей, оснащенных современным оборудованием, на примере продемонстрировали поиск поврежденного участка теплосети с использованием спецприборов. Глава Карелии отметил, что в рамках федеральной субсидии для районов Карелии будут закуплены 9 таких автобусов для обслуживания теплотрасс районов, где работает «Карелкоммунэнерго».

Реализованные инвестиционные проекты Группы компаний «РКС-Петрозаводск» в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются примером удачного государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. На момент подписания арендного соглашения 14 лет назад в арендованные объекты планировалось инвестировать 900 миллионов рублей. По результатам же работы, на сегодняшний день инвестпроектов реализовано на сумму 2 миллиарда рублей. Все модернизированные объекты остаются в муниципальной собственности, что предусмотрено договором аренды.

В настоящее время ведется работа по переводу арендных отношений в концессионные.

После заключения договора о концессии АО «РКС» с Администрацией Петрозаводска ежегодно планируется инвестировать 110 млн. рублей в сферу водоснабжения и водоотведения и 170 млн. рублей в сферу теплоснабжения города. Это позволит не только продолжить дальнейшую модернизацию объектов ЖКХ города, но и значительно увеличит обновление сетей водо- и теплоснабжения, что,соответственно, повысит качество получаемых услуг ЖКХ.