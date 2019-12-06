2019-12-06T23:38:15+03:00
Политика

Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе

Он также сообщил, когда решится вопрос по закону об особом статусе региона
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский намерен решить вопрос продления закона о статусе Донбасса после ПарижаЗеленский намерен решить вопрос продления закона о статусе Донбасса после ПарижаФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продления закона об особом статусе Донбасса будет решаться после возвращения из Парижа, где 9 декабря пройдет съезд "нормандской четверки". Также глава незалежной назвал условия, при которых можно говорить об амнистии ополченцев в регионе. По его словам, сначала в регионе нужно добиться безопасности и условий для проведения выборов.

- Когда мы увидим после "норманди", что у нас есть такая возможность, что выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на этой территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови, - заявил Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что на саммите России, Украины, Германии и Франции будет обсуждаться особый статус Донбасса. По крайней мере, Киев намерен предложить эту тему. Тем более, что срок действия нынешнего закона об особом статусе истекает в конце года. Команда Зеленского намерена после саммита изменить его и рассматривает несколько вариантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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