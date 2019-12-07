2019-12-07T00:07:38+03:00
Туризм

Эксперты назвали города, где основное население - туристы

Лидером рейтинга оказался Майами
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты назвали города, где основное население - туристыЭксперты назвали города, где основное население - туристыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аналитики назвали города, где число туристов превышает численность местных жителей. Большая часть подобных мест находится в США, а вот в России таких нет. Эксперты изучили объем турпотока в крупных городах мира и рассчитали количество приезжих на 100 местных жителей.

Как сообщает таблоид Daily Mail, беспрекословным лидером в этом Топе оказался Майами. Там на сотню местных жителей приходится 1641 турист. С серьезным отрывом идет Лас-Вегас, где это соотношение составляет 100 к 993. На третьем месте оказался Дубаи, где число отдыхающих превышает местное население в шесть раз. Потом идет Эдинбург - 100 к 445 и Дублин с показателем 100 к 427.

Российская столица не входит даже в первую десятку. Москва оказалась на 38 месте. Здесь на 100 горожан приходится 43 путешественника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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