2019-12-07T01:24:02+03:00
Общество

Президент РАН соберет под одной крышей журналистов из России и Беларуси

Встреча запланирована на 9 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент РАН соберет под одной крышей журналистов из России и БеларусиПрезидент РАН соберет под одной крышей журналистов из России и БеларусиФото: Иван ВИСЛОВ
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев проведет встречу с журналистами Беларуси и России. Она состоится 9 декабря в 13:00 в Москве в здании РАН, которое находится на Ленинском проспекте.

Отмечается, что Сергеев ответит на вопросы и расскажет о том, как идет работа над союзными программами научно-технического профиля, а также, какую роль в их поддержке играет Межакадемический совет. В его состав входят ведущие научные эксперты России и Беларуси.

Для участия нужно заранее получить аккредитацию, отправив ФИО, название СМИ и список съемочной техники. Если необходим проезд на территорию на личном или рабочем транспорте также нужно отправить данные о модели и номере на почту: svpopova@presidium.ras.ru. При себе необходимо будет иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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