Эрдогану передали приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года
Российское посольство в Турции передало президенту страны Тайипу Эрдогану приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года. Глава республики пока не дал ответ.
- Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения, - цитирует посольство "Известия".
Напомним, что главный Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве на Красной площади. Администрация президента и посольства России в разных странах отправили приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам.
Свое согласие на приглашение дали президенты Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии и Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU