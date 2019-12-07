СЕГОДНЯ 04:06 2019-12-07T04:07:54+03:00

Эрдогану передали приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года Фото: REUTERS

Президент Турции еще не дал ответ о своем визите в Москву на День победы

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Российское посольство в Турции передало президенту страны Тайипу Эрдогану приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года. Глава республики пока не дал ответ.

- Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения, - цитирует посольство "Известия".

Напомним, что главный Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве на Красной площади. Администрация президента и посольства России в разных странах отправили приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам.

Свое согласие на приглашение дали президенты Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии и Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU