Пользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге
В социальных сетях актвино обсуждают фотографию певицы Светланы Лободы, которую она выложила к песне "Новый Рим". На кадре она держит руками правую ногу. Многие пользователи сети увидели "шесть" пальцев на ноге артистки, о чем поспешили написал в комментариях под постом.
- Светлана, подскажите , пожалуйста , почему у Вас на данной фотографии, на правой ноге, 6 пальцев ? Я немного изучила Ваш аккаунт, и на предыдущих фото подобного типа , у Вас было их всего 5! Что произошло? - задается вопросами пользователь под ником Litvinova_anna77.
Однако не все пользователи разглядели "шесть" пальцев. Некоторые нашли увиденному логическое объяснение - обман зрения. Якобы тень так упала или анатомическое строение ноги такое.
- Пальцев пять, смотрите внимательно, последнее это не палец, сами так ногу выверните и увидите, объяснил alexxkogan.
Однако нашлись и те, кто предположил, что фотография подобрана специально. Чтобы собрать больше лайков и комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU