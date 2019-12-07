Пользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге

СЕГОДНЯ 04:22 2019-12-07T04:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях актвино обсуждают фотографию певицы Светланы Лободы, которую она выложила к песне "Новый Рим". На кадре она держит руками правую ногу. Многие пользователи сети увидели "шесть" пальцев на ноге артистки, о чем поспешили написал в комментариях под постом.

lobodaofficial Фотография Лободы с "шестью" пальцами на ноге

- Светлана, подскажите , пожалуйста , почему у Вас на данной фотографии, на правой ноге, 6 пальцев ? Я немного изучила Ваш аккаунт, и на предыдущих фото подобного типа , у Вас было их всего 5! Что произошло? - задается вопросами пользователь под ником Litvinova_anna77.

Однако не все пользователи разглядели "шесть" пальцев. Некоторые нашли увиденному логическое объяснение - обман зрения. Якобы тень так упала или анатомическое строение ноги такое.

- Пальцев пять, смотрите внимательно, последнее это не палец, сами так ногу выверните и увидите, объяснил alexxkogan.

Однако нашлись и те, кто предположил, что фотография подобрана специально. Чтобы собрать больше лайков и комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU