2019-12-07T04:26:22+03:00
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Пользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге

Певица опубликовала обложку песни "Новый Рим" [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ногеПользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ногеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В социальных сетях актвино обсуждают фотографию певицы Светланы Лободы, которую она выложила к песне "Новый Рим". На кадре она держит руками правую ногу. Многие пользователи сети увидели "шесть" пальцев на ноге артистки, о чем поспешили написал в комментариях под постом.

lobodaofficiallobodaofficial
Фотография Лободы с "шестью" пальцами на ноге
66130 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Светлана, подскажите , пожалуйста , почему у Вас на данной фотографии, на правой ноге, 6 пальцев ? Я немного изучила Ваш аккаунт, и на предыдущих фото подобного типа , у Вас было их всего 5! Что произошло? - задается вопросами пользователь под ником Litvinova_anna77.

Однако не все пользователи разглядели "шесть" пальцев. Некоторые нашли увиденному логическое объяснение - обман зрения. Якобы тень так упала или анатомическое строение ноги такое.

- Пальцев пять, смотрите внимательно, последнее это не палец, сами так ногу выверните и увидите, объяснил alexxkogan.

Однако нашлись и те, кто предположил, что фотография подобрана специально. Чтобы собрать больше лайков и комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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