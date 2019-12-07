2019-12-07T05:27:13+03:00
В мире

В Британии подросток умер от инсульта из-а резкого поворота головы

Парень восемь дней пролежал в больнице прежде чем скончался
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Британии подросток умер от инсульта из-а резкого поворота головыВ Британии подросток умер от инсульта из-а резкого поворота головы
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В Британии подросток умер от инсульта, который вызвал резкий поворот головой. Юноша скончался не мгновенно. Около недели он пролежал в больнице не приходя в сознание.

Отмечается, что подросток приглядывал за своей младшей сестрой. В какой-то момент он резко повернул голову, в результате чего ему в мозг попал тромб, и парень упал на пол. Взрослых в доме не было.

Мать не подозревала о несчастье. В один момент она увидела пропущенный от сына и перезвонила, но никто не ответил. Вернувшись домой, она обнаружила парня лежащим на полу в кухне, и немедленно вызвала скорую помощь. По данным таблоида Mirror, женщина предположила, что ее ребенок споткнулся о собачью миску и ушиб голову при падении.

В больнице парень пробыл восемь дней, а потом скончался. Врачи не сразу поняли, что у подростка случился инсульт — этот диагноз ему поставили лишь через четыре дня после госпитализации. Его перевели в отделение интенсивной терапии из-за того, что он не приходил в сознание. До этого на снимке КТ мозг выглядел здоровым, и врачи, обратив внимание на шишку на лбу, подозревали, что подросток мог повредить кости черепа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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