В Британии подросток умер от инсульта из-а резкого поворота головы
В Британии подросток умер от инсульта, который вызвал резкий поворот головой. Юноша скончался не мгновенно. Около недели он пролежал в больнице не приходя в сознание.
Отмечается, что подросток приглядывал за своей младшей сестрой. В какой-то момент он резко повернул голову, в результате чего ему в мозг попал тромб, и парень упал на пол. Взрослых в доме не было.
Мать не подозревала о несчастье. В один момент она увидела пропущенный от сына и перезвонила, но никто не ответил. Вернувшись домой, она обнаружила парня лежащим на полу в кухне, и немедленно вызвала скорую помощь. По данным таблоида Mirror, женщина предположила, что ее ребенок споткнулся о собачью миску и ушиб голову при падении.
В больнице парень пробыл восемь дней, а потом скончался. Врачи не сразу поняли, что у подростка случился инсульт — этот диагноз ему поставили лишь через четыре дня после госпитализации. Его перевели в отделение интенсивной терапии из-за того, что он не приходил в сознание. До этого на снимке КТ мозг выглядел здоровым, и врачи, обратив внимание на шишку на лбу, подозревали, что подросток мог повредить кости черепа.
ИСТОЧНИК KP.RU