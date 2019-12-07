2019-12-07T06:28:15+03:00
Телевизор

Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов

В него вошел 41 артист
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантовForbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. В нем числится 41 артист, двое из которых разделили одну из верхних строчек на двоих. Всего в списке 40 музыкантов.

Для составления рейтинга эксперты учитывали доход от гастролей, музыки и внешних деловых компаний. Список измеряет доход до вычета налогов и не вычитает комиссионные за агентов, менеджеров или юристов.

Первое место в этом рейтинге заняла американская певица Тейлор Свифт. В 2019 году ее доход составил 185 миллионов долларов. На втором месте расположился рэпер Канье Уэст. Он заработал за минувший год 150 миллионов долларов. А третью строчку занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан. Его годовой доход оценили в 110 миллионов долларов.

Рок-группа The Eagles взяла четвертую строчку в списке с доходом в 100 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров Элтон Джон, сумевший заработать в 2019 году 84 миллиона долларов. А вот известный дуэт Jay-Z и Бейонсе разделили между собой шестое место и 81 миллион долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп призвал Всемирный банк воздержаться от выдачи кредитов Китаю
В Британии подросток умер от инсульта из-а резкого поворота головы
В Мексике в результате взрыва погибли четыре человека
Пользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге
Эрдогану передали приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года
Пушкова рассмешила идея Зеленского о создании "муниципальной стражи" в Донабассе
"Ну, привет": пользователей соцсетей покорил говорящий кот Гамбино
Президент РАН соберет под одной крышей журналистов из России и Беларуси
В Германии не стали комментировать информацию о расследовании против фигурантов дела Скрипалей
Зеленский рассказал о настрое на конкретный результат от встречи с Путиным
Эксперты назвали города, где основное население - туристы
Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе
Украинские силовики объявили, что завершают разведение войск в Петровском
ЖКХ Карелии модернизируют к 100-летию Республики
В МИД РФ назвали новые американские санкции пропагандистской атакой против России
«Газпром» ожидает от «Нафтогаза» конструктивной позиции
«Мы не добились ничего»: Тунберг не видит реальных результатов экоактивизма
На Украине заявили, что готовят марш на Крым
«Нафтогаз» заявил об условиях урегулирования судебных споров с «Газпромом»
Лавров опроверг слухи о пребывании в Ливии «российских наемников»
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в Сирии
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ сокращать добычу нефти с 2020 года
Новак рассказал о новом сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
Эксперты Совета Европы посоветовала Киеву отложить закон о языке
Фигуристка Камила Валиева: "Для меня победа в финале Гран-При - неожиданность"