Водитель врезавшегося в станцию МЦК автомобиля был пьян
Водитель автомобиля Mazda, сбивший пешеходов возле станции МЦК "Окружная", был пьян во время аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Сайт kp.ru писал, что ДТП произошло рано утром в субботу, 7 декабря. Иномарка протаранила вестибюль станции в Локомотивном проезде и сбила пешеходов. В результате инцидента два человека погибли на месте, еще один скончался на руках у медиков, также двое пострадали, в их числе сам водитель.
Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений пришлось вытаскивать раненных людей из-под обломков. Движение транспорта в районе аварии не останавливалось.
"Сотрудниками ДПС произведена процедура освидетельствования, установлено, что водитель (автомобиля) Mazda находился в состоянии опьянения", - цитирует РИА Новости пресс-службу.
Другие обстоятельства ДТП устанавливаются. В каком состоянии находятся выжившие пока неизвестно.
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК.
ИСТОЧНИК KP.RU