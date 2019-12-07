Водитель врезавшегося в станцию МЦК автомобиля был пьян

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-07T11:20:26+03:00

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Москве Фото: скриншот с видео

В результате аварии погибли три человека, еще два пострадали

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Водитель автомобиля Mazda, сбивший пешеходов возле станции МЦК "Окружная", был пьян во время аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Сайт kp.ru писал, что ДТП произошло рано утром в субботу, 7 декабря. Иномарка протаранила вестибюль станции в Локомотивном проезде и сбила пешеходов. В результате инцидента два человека погибли на месте, еще один скончался на руках у медиков, также двое пострадали, в их числе сам водитель.

Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений пришлось вытаскивать раненных людей из-под обломков. Движение транспорта в районе аварии не останавливалось.

"Сотрудниками ДПС произведена процедура освидетельствования, установлено, что водитель (автомобиля) Mazda находился в состоянии опьянения", - цитирует РИА Новости пресс-службу.

Другие обстоятельства ДТП устанавливаются. В каком состоянии находятся выжившие пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748313" frameborder="0"></iframe> В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU