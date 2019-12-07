Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-07T12:33:12+03:00

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Министры иностранных дел 11 стран мира - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана - выступили с осуждением попыток фальсификации итогов Второй мировой войны. Совместное заявление было принято на полях Совета МИД ОБСЕ в Братиславе по случаю 75-летия Победы.

В документе подчеркивается, что Вторая мировая война стала одним из самых кровопролитных вооруженных конфликтов в истории, а потому стоит помнить всех тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу, защищая нашу цивилизацию от гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU