2019-12-07T19:06:47+03:00
Политика

В Минске завершились незаконные акции против углубления интеграции с Россией

Оппозиционный митинг проходил на фоне встречи Лукашенко и Путина в Сочи
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Минске завершились незаконные акции против углубления интеграции с РоссиейВ Минске завершились незаконные акции против углубления интеграции с РоссиейФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В центре Минска белорусская оппозиция провела несанкционированные акции против углубленной интеграции Белоруссии и России, а также подписания соответсвующих дорожных карт правительствами двух стран.

Как передают РИА Новости, акции прошли без задержаний, происшествий и столкновений с милицией.

Один из митингов организовала общественная кампания «Свежий ветер», которая призвала жителей Минска выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости. Несколько «цепочек» из людей стояли около получаса.

Несколько сотен человек колонной пошли с Октябрьской площади к Дому правительства, а позже отправились на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. Акцию координировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который призвал жителей Минска снова собраться Октябрьской площади в воскресенье, 8 декабря.

Протестные акции приурочили к встрече белорусского президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, 7 декабря. Как писал сайт kp.ru, глава Белоруссии заявил, что в ходе рабочего визита он намерен обсуждать вопрос сближения экономик двух стран, но не политической интеграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ОКР рассказал, как отправить российскую сборную на Олимпиаду после обвинений WADA
СМИ узнали о решении Сената США ввести санкции против «Северного потока - 2»
Киев на закрытом заседании СНБО утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса
Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти
Фанаты «Спартака» решили ответить на призыв Запашного «покрошить» болельщиков
«Левиафан» Звягинцева попала в список лучших фильмов десятилетия
Украина готовит законопроект, который не даст Коломойскому вернуть Приватбанк
Умер актёр сериала "Друзья" Рон Либман
Число погибших при стрельбе в Багдаде возросло до 50 человек
Экс-глава Щелковского района арестован на два месяца
США считают, что пропавший в Ливии беспилотник могли сбить российские ПВО
Названы продукты, наносящие вред кишечнику
Медведев: договоренности с Украиной по газу могут быть только обоюдовыгодными
Самолет Лукашенко приземлился в Сочи
Имя "Мухаммед" впервые стало одним из 10 самых популярных детских имён в США
Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой
Жириновский объяснил, почему россияне для Запада - "люди второго сорта"
В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении новогодней елки
Умер Роберт Уокер-младший, актер из "Звездного пути" и "Коломбо"
Ученые подобрали режим питания, который помогает худеть
2019 год станет самым теплым в России за историю метеонаблюдений
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти