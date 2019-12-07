СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-07T19:06:47+03:00

В Минске завершились незаконные акции против углубления интеграции с Россией Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оппозиционный митинг проходил на фоне встречи Лукашенко и Путина в Сочи

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В центре Минска белорусская оппозиция провела несанкционированные акции против углубленной интеграции Белоруссии и России, а также подписания соответсвующих дорожных карт правительствами двух стран.

Как передают РИА Новости, акции прошли без задержаний, происшествий и столкновений с милицией.

Один из митингов организовала общественная кампания «Свежий ветер», которая призвала жителей Минска выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости. Несколько «цепочек» из людей стояли около получаса.

Несколько сотен человек колонной пошли с Октябрьской площади к Дому правительства, а позже отправились на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. Акцию координировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который призвал жителей Минска снова собраться Октябрьской площади в воскресенье, 8 декабря.

Протестные акции приурочили к встрече белорусского президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, 7 декабря. Как писал сайт kp.ru, глава Белоруссии заявил, что в ходе рабочего визита он намерен обсуждать вопрос сближения экономик двух стран, но не политической интеграции.

ИСТОЧНИК KP.RU