2019-12-07T13:05:54+03:00
Политика

Самолет Лукашенко приземлился в Сочи

Президент Белоруссии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине дня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в аэропорту города Сочи в субботу, 7 декабря.

На вторую половину дня у Лукашенко запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня, передает агентство БелТа.

"КП-Беларусь" писала, что одной из главных тем обсуждения станет углубление интеграции в Союзном государстве. Речь пока идет сугубо о сближении экономик - именно в этом направлении работают специальные группы. Эксперты считают, что по итогам встречи будут подписаны согласованные правительствами документы, и это станет огромным шагом.

Также велика вероятность, что Александр Лукашенко затронет тему поставок нефти и газа, их стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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