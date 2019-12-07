2019-12-07T22:44:05+03:00
Происшествия

По факту аварии в центре Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело

В результате ДТП 12 человек госпитализированы, одна женщина погибла [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По факту аварии в центре Нижнего Новгорода возбудили уголовное делоПо факту аварии в центре Нижнего Новгорода возбудили уголовное делоФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В связи с аварией в центре Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения действующего законодательства. Об это сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», - передают РИА Новости слова представителя прокуратуры.

Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой области.

Как писал сайт kp.ru, ДТП произошло в центре Нижнего Новгорода около 17:15 в субботу, 7 декабря. После массовой аварии одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу учеников, которые шли в театр. В группе находились одиннадцать подростков и трое взрослых. В результате происшествия девять детей и двое взрослых были госпитализированы, мама одной из школьниц скончалась в больнице от полученных травм.

12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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