По факту аварии в центре Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело
В связи с аварией в центре Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения действующего законодательства. Об это сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», - передают РИА Новости слова представителя прокуратуры.
Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой области.
Как писал сайт kp.ru, ДТП произошло в центре Нижнего Новгорода около 17:15 в субботу, 7 декабря. После массовой аварии одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу учеников, которые шли в театр. В группе находились одиннадцать подростков и трое взрослых. В результате происшествия девять детей и двое взрослых были госпитализированы, мама одной из школьниц скончалась в больнице от полученных травм.
12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU