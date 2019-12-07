Ученые выяснили, что алкоголь спас человечество

7 Дек. 23:38 2019-12-07T23:38:57+03:00

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Ученые из Университета Эксетера в Великобритании заявили, что алкоголь способствовал спасению человечества от вымирания. Они пришли к такому выводу, основываясь на изучении приматов.

Как, сообщает портал Phys.org, эксперты заглянули далеко в прошлое. Примерно на десять миллионов лет назад. Тогда различные виды приматов конкурировали друг с другом за еду, но не могли есть перезрелые фрукты, упавшие на землю. Это и стало ключевым фактором. У части обезьян произошла генетическая адаптация, которая позволила им перерабатывать алкоголь. Те, кто так и не научился этому, погибли.

Ученые отмечают, что спустя примерно 4,5 миллионов лет после этого произошло разделение линий шимпанзе и человека. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны усваивать алкоголь.

- Даже сегодня мы видим обезьян, которые едят ферментированные фрукты и даже пьют пальмовое вино, произведенное людьми, - сказал соавтор исследования доктор Ким Хокингс из Центра экологии и охраны природы Университета Эксетера в кампусе Пенрин в Корнуолле.

Как писал ранее сайт kp.ru, американские ученые заявили, что пьющие люди в целом живут дольше непьющих.

ИСТОЧНИК KP.RU