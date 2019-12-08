СЕГОДНЯ 02:53 2019-12-08T02:53:29+03:00

Глава Пентагона заявил, что США играет с Россией в догонялки за превосходство в разработке сверхзвукового оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США приходится нагонять Россию в плане разработки гиперзвукового оружия. По его словам, в ход идет "каждый доллар".

- Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия, - сказал Эспер.

Он также уточнил, что обеспокоен разработкой Россией стратегического оружия, которое находится за пределами нынешнего договора СНВ-3. По его словам, РФ якобы "жульничают с договором ДРСМД"

- Теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские, - резюмировал Эспер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России». По мнению главы Пентагона, РФ пытается расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с Америкой.

ИСТОЧНИК KP.RU