США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-22T06:04:20+03:00

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости включить «все новое оружие России» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, в том случае, если он будет продлен. По его мнению, РФ пытается расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с Америкой.

- По мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим - послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия, - сказал в интервью телеканалу Эспер Fox News.

Он также отметил, что вероятнее всего, на данный момент у России есть крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, которые попадали под ДРСМД. Эспер полагает, что они направлены в сторону Европы.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями. При этом, именно США в феврале прекратили выполнять свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из соглашения. Причиной якобы стала новая российская ракета 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU