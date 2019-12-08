2019-12-08T04:30:18+03:00
Общество

Эксперты рассказали о причинах депрессивности россиян

По их словам, все дело в солнце
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты рассказали о причинах депрессивности россиянЭксперты рассказали о причинах депрессивности россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, почему многие россияне депрессивные. По его словам, дефицит витамина D заставляет жителей РФ думать, что жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Он даже объяснил, как можно исправить это.

Эксперт отметил, что витамин D неспроста называют "солнечным". Его количество зависит не только от рациона питания, но и солнечных дней в году. Поэтому в северных широтах, где как раз находится большая часть России, солнца мало, и люди ощущают нехватку витамина. А это в свою очередь влияет на настроение.

- В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но, поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так или вовсе не корректируем, - рассказал диетолог в интервью для радио Sputnik.

Он также посоветовал принимать поливитаминные препараты, чтобы повысить содержание витамина D в организме. Можно и увеличить потребление продуктов, где этот витамин присутствует. Например, в морской рыбе. В неделю, как рекомендует доктор, нужно съедать три порции рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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