2019-12-08T05:23:48+03:00
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплату российским учителям

Ведомство уже направило в Минтруд инициативу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Минпросвещения предложило повысить зарплату российским учителямМинпросвещения предложило повысить зарплату российским учителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство просвещения направило в Минтруд предложения повысить заработную плату для учителей. Как сообщается на сайте Госдумы по образованию и науке, ведомство указало возможные сценарии для этого.

- Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели, - говорится в документе.

По их данным, во всех регионах России для педагогов установлены минимальные оклады при работе на одну ставку. Это 18 уроков в неделю. Исключения составляют: Москва, Калужская и Ивановская области, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа. Отмечается, что оклад учителей в разных частях страны сильно разнится. В Мордовии, например, это от 3,6 тысяч рублей, а в Приморье 22,3 тысячи рублей в среднем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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