СЕГОДНЯ 06:18 2019-12-08T06:18:37+03:00

В Мексике бывший военный застрелил троих людей в ответ на замечание Фото: REUTERS

Отставной капитан справлял нужду в жилом доме, что не понравилось жильцам

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Министерство общественной безопасности Мексики сообщило о перестрелки в исторической части столицы. По их данным причиной стало замечание, которое сделали жильцы дома мужчине, справлявшего нужду в здании. В ответ на негодование людей он достал оружие и открыл огонь.

Очевидцы сообщили об инциденте в полицию. Приехав на место офицеры увидели двоих людей без признаков жизни и двух раненых, рядом был вооруженный мужчина.

- Один из сотрудников потребовал, чтобы предполагаемый преступник бросил оружие, однако тот проигнорировал это и открыл огонь, поэтому полицейский отразил атаку и ликвидировал нападавшего, - сообщает министерство в своем аккаунте в Twitter.

Прибывшие на место происшествия врачи, зафиксировали смерть стрелка и двух его жертв. Третий пострадавший скончался по дороге в больницу. Выжил лишь один раненый. О его состоянии не сообщается.

По данным телеканала Telediario, нападавший - капитан министерства национальной обороны в отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU