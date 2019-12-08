В Мексике бывший военный застрелил троих людей в ответ на замечание
Министерство общественной безопасности Мексики сообщило о перестрелки в исторической части столицы. По их данным причиной стало замечание, которое сделали жильцы дома мужчине, справлявшего нужду в здании. В ответ на негодование людей он достал оружие и открыл огонь.
Очевидцы сообщили об инциденте в полицию. Приехав на место офицеры увидели двоих людей без признаков жизни и двух раненых, рядом был вооруженный мужчина.
- Один из сотрудников потребовал, чтобы предполагаемый преступник бросил оружие, однако тот проигнорировал это и открыл огонь, поэтому полицейский отразил атаку и ликвидировал нападавшего, - сообщает министерство в своем аккаунте в Twitter.
Прибывшие на место происшествия врачи, зафиксировали смерть стрелка и двух его жертв. Третий пострадавший скончался по дороге в больницу. Выжил лишь один раненый. О его состоянии не сообщается.
По данным телеканала Telediario, нападавший - капитан министерства национальной обороны в отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU