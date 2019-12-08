Соловьев напомнил Украине про слова Путина о последствиях для страны из-за Донбасса

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-08T07:55:45+03:00

Телеведущий сказал, что ему хочется вызвать психиатров для секретаря совета нацбезопасности незалежной

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Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывание секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, предположившего дальнейшее развитие событий на юго-востоке страны после "нормандского саммита". Он полагает, что есть вероятность как прекращения внутриукраинского конфликта, так и его эскалация.

Соловьев отметил, что эскалация может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности.

- Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал телеведущий в своем блоге.

Напомним, в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года Путин выразил надежду, что во время ЧМ-2018 до провокаций со стороны Киева на востоке Украины "дело не дойдет".

ИСТОЧНИК KP.RU