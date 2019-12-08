2019-12-08T08:58:15+03:00
В мире

Чиновница из США требует вернуть 47 тысяч долларов за украденные из багажа вещи

Сима Верма утверждает, что во время служебной поездки из ее чемодана пропали драгоценности и другие личные вещи
Мария ИГНАТЬЕВА
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Чиновница из США требует вернуть 47 тысяч долларов за украденные из багажа вещиЧиновница из США требует вернуть 47 тысяч долларов за украденные из багажа вещиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Высокопоставленная чиновница из администрации президента США в области здравоохранения Сима Верма заявила, что во время служебной поездки из ее чемодана пропали личные вещи и украшения. Общую сумму ущерба она оценила примерно в 47 тысяч долларов и потребовала возместить убытки. По данным издания Politico, среди украденных вещей была подвеска марки Иванка Трамп ценой в 5,9 тысяч долларов, а также дорогая косметика.

Верма, возглавляющая программу Medicare, подала претензию о компенсации в августе 2018 года в департамент здравоохранения и социальных служб США, к которому принадлежит ее ведомство. Департамент удовлетворил требование чиновницы, но лишь частично, возместив только 2 тысячи 852 доллара и 40 центов.

- Совершенно уместно, что администратор подал иск о потере личного имущества за товары, похищенные во время командировки, и это не является необычной практикой для федеральных служащих, - сообщили в департаменте.

В ведомстве также объяснили, почему не выплатили всю сумму. Им категорически запрещено возмещать персоналу за утраченные предметы, такие как ювелирные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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