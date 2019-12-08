2019-12-08T12:11:28+03:00
Происшествия

Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети

Огонь охватил всю деревянную постройку и перекинулся на соседнее здание [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Видео пожара в гостинице села Ромашково появилось в сети. Фото: ГУ МЧС России по Московской областиВидео пожара в гостинице села Ромашково появилось в сети. Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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В сети появилось видео пожара в гостиничном комплексе в Подмосковном селе Ромашково. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. По кадрам видно, что огонь распространялся молниеносно по деревянной постройке и быстро и перекинулся на соседнее здание. По данным МЧС по Московской области пожар начался около 7:10 утра.

Как сообщает телеканал "360", на момент возникновения пожара в гостинице было 19 человек постояльцев. За несколько часов до пожара еще один гость выехал с номера. По предварительным данным, именно в его комнате начался пожар. В здании также находились десять человек персонала. Спасатели сумели эвакуировать всех. О пострадавших не сообщается.

Сайт kp.ru писал ранее о пожаре в гостинице. На месте происшествия работали 17 единиц техники и 55 человек. Известно, что огнеборцы сейчас занимаются ликвидацией возгорания.

В Ромашково тушат деревянную гостиницу. В Московской области утром в воскресенье, 8 декабря, загорелся трехэтажный гостиничный комплекс. Отель Усадьба Ромашково находится на территории городского округа Одинцово, на Можайском шоссе, буквально в паре километров от МКАД. Основное здание - трехэтажный деревянный сруб, в котором расположены более 30 двухместных номеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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