СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-08T08:37:50+03:00

Пожар в гостинице в Подмосковье: спасатели эвакуировали 19 человек. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Судьба еще одного человека остается неизвестной

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Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье случился утром 8 декабря. Экстренные службы получили сообщение о возгорании около 7:10 по местному времени. По последним данным, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, возгорание началось с первого этажа трехэтажной гостиницы в деревне Ромашково округа Одинцово.

- На данный момент эвакуированы 19 человек, судьба одного неизвестна. Ведутся его поиски, - рассказал собеседник агентства.

По официальным данным, сведений о пострадавших не поступало. О количестве эвакуированных людей сведения также не приводятся. На месте работают 17 единиц техники и 55 человек. Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU