Пожар в гостинице в Подмосковье: спасатели эвакуировали 19 человек
Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье случился утром 8 декабря. Экстренные службы получили сообщение о возгорании около 7:10 по местному времени. По последним данным, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.
Как сообщает ТАСС, возгорание началось с первого этажа трехэтажной гостиницы в деревне Ромашково округа Одинцово.
- На данный момент эвакуированы 19 человек, судьба одного неизвестна. Ведутся его поиски, - рассказал собеседник агентства.
По официальным данным, сведений о пострадавших не поступало. О количестве эвакуированных людей сведения также не приводятся. На месте работают 17 единиц техники и 55 человек. Дальнейшая информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU