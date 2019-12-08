"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-08T15:06:04+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество РФ с НАТО остановлено. Однако со стороны РФ "все двери открыты", страна готова к продолжению совместной работе. С такими словами он выступил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

- Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже, - заявил глава Минобороны.

Он напомнил, что Москва предлагала сотрудничество по борьбе с терроризмом в Сирии международной коалиции, но стороны сумели договориться лишь о недопущении инцидентов между авиацией РФ и Вашингтона.

Ранее, как писал сайт kp.ru глава Минобороны РФ заявлял о напряженной обстановке на западных границах России. Активность НАТО в Восточной Европе, по его словам, потребует от Минобороны наращивания сил и средств у ее границ.

ИСТОЧНИК KP.RU