2019-12-08T15:06:04+03:00
Политика

"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО

По словам министра обороны, несмотря на это Москва готова продолжать совместную работу
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шойгу заявил о нарастающей деградации в отношениях с НАТОШойгу заявил о нарастающей деградации в отношениях с НАТОФото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество РФ с НАТО остановлено. Однако со стороны РФ "все двери открыты", страна готова к продолжению совместной работе. С такими словами он выступил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

- Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже, - заявил глава Минобороны.

Он напомнил, что Москва предлагала сотрудничество по борьбе с терроризмом в Сирии международной коалиции, но стороны сумели договориться лишь о недопущении инцидентов между авиацией РФ и Вашингтона.

Ранее, как писал сайт kp.ru глава Минобороны РФ заявлял о напряженной обстановке на западных границах России. Активность НАТО в Восточной Европе, по его словам, потребует от Минобороны наращивания сил и средств у ее границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира
Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность
Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд
Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"
Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
МВД не будет закупать роботов-полицейских
В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита
Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года
Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"
#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация
Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети