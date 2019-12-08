2019-12-08T15:54:40+03:00
Политика

Двери командного пункта РВСН проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»

Конструкция выдержала удар и сохранила свою структуру [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Двери командного пункта проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»Двери командного пункта проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенные под землей, проверили на прочность при помощи ударной волны, равной по мощности ядерному взрыву.

Видео испытаний на особоохраняемой территории на полигоне в Ленинградской области опубликовал телеканал «Звезда».

«Говорят, эти двери - самые мощные в стране, а может быть, и во всём мире», - заявил телеведущий Алексей Егоров.

Для проведения испытаний инженеры смонтировали двери весом по четыре тонны каждая. После чего под них заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать мощность ядерного взрыва.

Конструкция выдержала взрыв. При этом не пострадали даже геометрия дверей и силовые элементы.

Напомним, ранее в Центральном командном пункте РВСН сообщили, что российские Ракетных войска стратегического назначения располагают достаточными средствами для того, чтобы отразить любой ядерный удар. Там также отметили географическое расположение соединения ракетчиков, которое не позволит вывести из строя группировку Ракетных войск.

Двери командного пункта испытали на прочность "ядерным взрывом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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