Эксперты прогнозируют кадровый голод в авиации

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-09T11:58:12+03:00

В ближайшее десятилетие нехватка пилотов может достичь 600 человек

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Эксперты в области авиации прогнозируют кадровый голод, который ждет российские авиакомпании. Дело в том, что «возрастные» летчики выходят на заслуженный отдых, а молодые специалисты, которых выпускают учебные заведения, не могут перекрыть все имеющиеся вакансии.

Проблема начнет ощущаться уже в 2021 -2023 годах, прогнозируют в профсоюзе летного состава (ПЛС) России. Решить ситуацию можно, пересмотрев зарплату пилотов-инструкторов.

Сегодня в стране примерно 3850 пилотов в возрасте от 50 до 60 лет. Это выпускники 1980–1991 годов, на которые приходился пик развития гражданской авиации в СССР.

- В ближайшее десятилетие дефицит летного состава может достигнуть 550-600 человек, - объясняет «Известиям» глава ПЛС России Мирослав Бойчук.

Учебные заведения при нынешнем количестве курсантов также не смогут перекрыть образовавшуюся «кадровую яму». В год в стране выпускается около 730 пилотов, из них примерно 250 — институты, остальных –– училища.

- Решать проблему нужно было 3–4 года назад. Летным училищам стоило увеличивать набор на 20-30 человек ежегодно, - заключает Бойчук.

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает эти опасения справедливыми. Он отметил, что проблема существует и в нехватке инструкторов, без которых невозможно «налетать» нужное количество часов для получения диплома.

Дело в финансах: зарплата у инструктора 60-70 тысяч рублей, в то время как летчик в авиакомпании получает 300 тысяч. Естественно, все стремятся занимать лучшие места.

– Если по пилотам самолетов ситуация напряженная, то по вертолетчикам –– просто катастрофическая. Выпуск курсантов на этом направлении практически приостановлен, дипломы получают единицы, –– сказал Олег Пантелеев.

ИСТОЧНИК KP.RU