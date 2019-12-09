Назван новый глава Общественной палаты
После перехода телеведущего Валерия Фадеева в председатели Совета по правам человека, освободилось место главного общественника страны. И вот в этот понедельник секретарем Общественной палаты России выбрали юриста Лидию Михееву. Ее заместителями стали академик РАН Лео Бокерия и правозащитник Владислав Гриб.
СПРАВКА «КП»
Лидия Михеева родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. Окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. Работала преподавателем, юристом коммерческих организаций. С 2010 года - заместитель руководителя Исследовательского центра частного права при президенте России. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.с
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