Назван новый глава Общественной палаты

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-09T13:06:11+03:00

Ее замом стал известный на весь мир хирург

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После перехода телеведущего Валерия Фадеева в председатели Совета по правам человека, освободилось место главного общественника страны. И вот в этот понедельник секретарем Общественной палаты России выбрали юриста Лидию Михееву. Ее заместителями стали академик РАН Лео Бокерия и правозащитник Владислав Гриб.

СПРАВКА «КП»

Лидия Михеева родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. Окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. Работала преподавателем, юристом коммерческих организаций. С 2010 года - заместитель руководителя Исследовательского центра частного права при президенте России. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.с

ИСТОЧНИК KP.RU