Москва готова рассмотреть идею Вашингтона по ядерному разоружению

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-09T14:09:33+03:00

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Москва готова рассмотреть конкретно сформулированное предложение Вашингтона о ядерном разоружении. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Если заявление Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению, о котором он также говорил Владимиру Путину 3 мая, будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть», - приводит ТАСС сообщение источников во внешнеполитическом ведомстве

В МИД РФ сообщили, что последовательно выступают за возобновление диалога с Соединёнными Штатами по вопросам стратегической стабильности. В ведомстве отметили, что в последнее время Белый дом стал демонстрировать открытость в этом направлении

Напомним, 26 апреля, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону, Москве и Пекину необходимо отказаться от ядерного оружия. В Кремле поддержали эту идею, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что не понятно, в чем конкретно состоит предложение главы Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU