Почти 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-09T14:27:35+03:00

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Около 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу на Поклонной горе. Торжественное мероприятие одного из старейших полков российской армии состоялось 7 декабря в зале славы Музея Победы. Новобранцы по очереди произносили слова присяги и произносили клятву на верность Отечеству.

Как подчеркнул во время церемонии командир полка, полковник Сергей Потапов, служба в Семеновском полку - это особая честь. Его солдаты охраняют важные военные объекты, в том числе министерство обороны России.

Прославленный Семеновский полк ведет свою историю со времен Петра I. Войсковая часть полка располагается на Большой Серпуховской улице столицы: служба там считается очень почетной. В 2013 году указом президента РФ полку было присвоено звание «Семеновский» - в целях возрождения исторических воинских традиций. А 3 мая 2014 года Семеновский полк получил Боевое знамя нового образца.