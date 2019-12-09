2019-12-09T14:46:35+03:00
Общество

Солнечная морозная зима придёт в Москву 12 декабря

Мороз и солнце продлятся до конца недели
Ася КУЗНЕЦОВА
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До 12 декабря погода в Москве будет больше походить на осеннююДо 12 декабря погода в Москве будет больше походить на осеннююФото: Михаил ФРОЛОВ
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Роман Вильфанд, и.о. директора Гидрометцентра России, заявил, что с четверга в Московском регионе поднимется атмосферное давление, и установится ясная морозная погода. Он также добавил, что до конца недели снега не будет.

В понедельник и вторник во всём Центральном округе ожидается погода, характерная для конца октября и начала ноября. Пасмурную погоду и температуру чуть выше нуля обеспечили здесь тёплые воздушные массы с Атлантики, сообщает Интерфакс.

Уже к середине недели повышенное давление вытеснит из Москвы циклон, что повлечёт за собой похолодание. Минус 4-8 градусов ожидается в ночь на четверг в Москве и области, а днём температура составит минус 1-3 градуса. Давление вырастет до 755 мм ртутного столба. Погода будет ясной и продлится до конца недели.

Однако по предварительному прогнозу, очередное потепление с осадками может вернуться в столицу уже вечером в воскресенье 15 декабря.

Ранее сайт kp.ru передавал слова Романа Вильфанда о том, как глобальное потепление влияет на русскую зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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